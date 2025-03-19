  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
6+
Детрит и экосистемы: как «мертвое» органическое вещество влияет на жизнь планеты

Слушатели узнают, почему опавшие листья, ветки и даже погибшие деревья — это не просто мусор, а ключевой компонент биосферы.

Русское географическое общество
20 марта, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Новая площадь, д. 10, стр. 2

О мероприятии

Детрит — основа устойчивости экосистем. Он служит источником плодородия почв, участвует в регуляции климата и сохранении биоресурсов.  Человеческая деятельность (лесозаготовки, сельское хозяйство, урбанизация) нарушает естественные процессы детритогенеза. Понимание этих механизмов — шаг к решению экологических проблем.

Младший научный сотрудник факультета почвоведения, специалист по биологическому круговороту и функционированию экосистем Филипп Земсков объяснит:  

  • связь между мертвым веществом и живыми системами;  
  • как работают экосистемы на уровне микропроцессов; 
  • почему сохранение детрита — это сохранение будущего.  
Расписание
20
Четверг
Март 2025
Новая площадь, д. 10, стр. 2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Новая площадь, д. 10, стр. 2

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# природа
# экосистемы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:07
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
Позавчера, 11:57
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
Позавчера, 14:16
Елизавета Александрова

Астрофизики рассмотрели Землю как далекую экзопланету

Исследователи попытались выяснить, как можно распознать копию нашей планеты в глубоком космосе. Они «поместили» Землю в далекую звездную систему и обнаружили, что изменения ее яркости по мере вращения вокруг оси и движения по орбите выдавали бы очень важную подробность: этот мир окутан облаками.

Астрономия
# атмосфера
# землеподобные планеты
# Земля
# Земля из космоса
# космос
# экзопланета
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
Вчера, 19:07
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
Позавчера, 11:57
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Метеорит из Африки может оказаться частью давно разрушенной планеты

    11 минут назад

  2. Китайские черные дрозды включили в «репертуар» сигнализацию электромопедов

    35 минут назад

  3. Пермские ученые узнали, как уменьшить токсичные выбросы авиадвигателей

    3 часа назад

  4. Птенец колибри-якобина притворился гусеницей, чтобы защититься от хищников

    4 часа назад
Выбор редакции

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

Вчера, 11:33

Последние комментарии

Vlad Ok
8 минут назад
Как человек немного приложивший руку к "ил76 с тарелкой' (поработал я на тапоиЧ в свое время) могу заверить что модернизировать серийный илюшин до

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Ковел Папулаев
28 минут назад
Увидел заметку в Т, теперь её оттуда убрал издатель. Сама статья эта достойна удаления. Восхищаться "научными работами" ВВС Израиля не хочется. В

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Бек Касенов
40 минут назад
Александр, говорят, рекомендованные ежедневные дозы витамина D вообще не помогают от слова никак. Если на солнце человек в течении часа получает

Ученые предложили сделать МКС грязнее

Григорий Макеев
50 минут назад
Евгений, там выше написано, что этот пост добавлен читателем. Можно даже угадать, я думаю, откуда этот читатель, по полному восхищения тону.

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Евгений Луковцев
53 минуты назад
Не знаю, что в этой новости такого научного. За последние полвека они этот режим ни разу не выключали, так что и хвастаться особо нечем.

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Григорий Макеев
54 минуты назад
Еще больше бомб на детишек Газы? Чума на оба ваших дома!

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Malen Kyhren
1 час назад
Теперь мы знаем как троллить тесловодов))

Нарисованная дорога обманула автопилот Tesla

Павел Иванов
1 час назад
Vlad, у каждого свое мнение, и навязывать его другим это не меньшее (а может и большее) невежество чем орфографические ошибки.

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Vlad Ok
1 час назад
Юрий, а ты еще не умеешь? Не завидуй. Иди и учись :))) Брежнев умел и ты научишься :))

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Sam Dowson
1 час назад
Назвали бы "Лунь" тожда уж. Там и орёл и Луна вместе.

Российскому скафандру для Луны могут дать название «Орлан-Л»

Vlad Ok
1 час назад
Павел, вы считаете что желания узурпатора власти и угнетателя народа это и есть демократия? Вы в школе на уроках истории ворон что ли считали или

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Vlad Ok
1 час назад
Павел, строит. А не строят. Так как считает нужным, а не так как считают. На мнение и желания своего народа ему чхать. Надеюсь прежде чем

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

mikiopic
2 часа назад
Оо, доказательства Библии). В Библии написано про Каянитов и Что то там ещё и получается другие были умными другие красивые. Почитайте, полезно и

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Владимир Тихонов
2 часа назад
Да уж, напердели там славно)

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

иван федоров
2 часа назад
Юрий, Сурдин, Семихатов Панов подробнейше обсуждали кейс омумуа вот здесь. говорят что вращался как вентилятор. и многие астероиды вращаются

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Сергей Громов
2 часа назад
Литвин, Вы не правы, скрещивание зависит в первую очередь не от кол-ва схожести генома, а от схожести белков отвечающих за половое и гомозиготное

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

иван федоров
2 часа назад
это полый ствол или осколок ствола гигантского космического растения.в невесомости они достигают громадных размеров и составляют нечто похожее

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Микола Полунін
2 часа назад
Павел, КНДР - демократия? Ты что, @банулся?

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Сергей Громов
2 часа назад
Вот так открытие!!! Антропология и археология где-то лет 30 назад уже по косточкам разобрала какие виды людей были и чисто анатомически по

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Юрий Н
3 часа назад
Павел, в том то и дело это не их выбор. Они уже о приории изменить ни чего не могут. Родился там, считай жизнь потратил просто так

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно