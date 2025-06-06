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Лекция
12+
Костный мозг: правда и мифы

Слушатели узнают, что такое костный мозг и где он находится.

Парк «Зарядье»
8 июня, 16:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Оказывается, своим костным мозгом можно поделиться и таким образом спасти жизнь другому человеку. Как это происходит, насколько это опасно и неужели это правда возможно? Ведущий специалист группы рекрутинга доноров НМИЦ гематологии Минздрава России Алена Фирсова расскажет, что такое костный мозг, где он находится, какие задачи решает донорство костного мозга.

Расписание
8
Воскресенье
Июнь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# костный мозг
# медицина
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# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
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