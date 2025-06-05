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Лекция
12+
Клеточная терапия: от фундаментальных знаний к лечению пациентов

Слушатели узнают, как клетки иммунной системы обучают распознавать и уничтожать опухоль.

Парк «Зарядье»
8 июня, 15:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Клеточная терапия — новый шаг в персонализированной терапии онкологических заболеваний. При производстве таких лекарственных препаратов собственные клетки иммунной системы обучают распознавать и уничтожать опухоль. Для успешной разработки этих уникальных лекарств требуются глубокие фундаментальные знания о том, как работает иммунитет и как современные наработки в области генной инженерии могут снабдить иммунные клетки новой «сверхспособностью». Кандидат биологических наук, заведующая лабораторией трансляционной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России Аполлинария Боголюбова-Кузнецова расскажет обо всех этапах этого сложного пути: от идеи до пациента – и его излечения.

Расписание
8
Воскресенье
Июнь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# клетки
# медицина
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# грибы
# зомби
# кордицепс
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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