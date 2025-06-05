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Лекция
14+
Point-of-care диагностика в современной клинической практике

Слушатели узнают про достижения российских инженеров в области создания диагностических платформ. 

Парк «Зарядье»
8 июня, 17:30 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Кандидат медицинских наук Елизавета Асеева расскажет о проблематике развития резистентности микробов к антибиотикам, неправильным или чрезмерным использованием антибиотиков, отсутствием или недостаточным использованием экспресс-диагностики. А также достижениям российских инженеров в области создания диагностических платформ. 

Какие панели используются в настоящее время в мире для диагностики различных инфекций? Что применяется и как развивается point-of-care диагностика в России? Новейшая диагностическая разработка, способная существенно дополнить привычные методы исследований. 

Расписание
8
Воскресенье
Июнь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
17:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# технологии
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# грибы
# зомби
# кордицепс
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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