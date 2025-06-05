Слушатели узнают про достижения российских инженеров в области создания диагностических платформ.

О мероприятии

Кандидат медицинских наук Елизавета Асеева расскажет о проблематике развития резистентности микробов к антибиотикам, неправильным или чрезмерным использованием антибиотиков, отсутствием или недостаточным использованием экспресс-диагностики. А также достижениям российских инженеров в области создания диагностических платформ.

Какие панели используются в настоящее время в мире для диагностики различных инфекций? Что применяется и как развивается point-of-care диагностика в России? Новейшая диагностическая разработка, способная существенно дополнить привычные методы исследований.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 17:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация