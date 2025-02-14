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Слушатели узнают, как техногенное засорение ближнего космоса сможет привести к прекращению космической деятельности человечества.
О мероприятии
Одно из главных условий выживания и успешного развития человечества – умение прогнозировать наиболее существенные риски и способность парировать угрозы, связанные с этими рисками. Это важнейшая задача науки и техники. Развитие человеческой цивилизации сопровождается углублением понимания и мира, в котором мы живем, и самого человека. При этом выявляются новые, ранее неизвестные угрозы, о которых расскажет доктор физико-математических наук Борис Михайлович Шустов. К таким угрозам можно отнести и космические угрозы:
- Космический мусор – катастрофическое техногенное засорение ближнего космоса, представляющее угрозу сокращения или даже прекращения космической деятельности человечества.
- Космическая погода – плохо прогнозируемые изменения активности Солнца, представляющие угрозу серьёзных потерь, прежде всего в сфере производственной деятельности (в энергетике, связи и др.).
- Астероидно-кометная опасность (АКО) – угроза столкновения Земли с малыми телами Солнечной системы (астероидами и кометами) с причинением серьёзного ущерба населению планеты вплоть до уничтожения цивилизации.
- Другие виды опасностей и угроз из космоса: биологическая угроза, проблема темного и спокойного неба, климатическая катастрофа, астрофизические угрозы.
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
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Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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