О мероприятии

Одно из главных условий выживания и успешного развития человечества – умение прогнозировать наиболее существенные риски и способность парировать угрозы, связанные с этими рисками. Это важнейшая задача науки и техники. Развитие человеческой цивилизации сопровождается углублением понимания и мира, в котором мы живем, и самого человека. При этом выявляются новые, ранее неизвестные угрозы, о которых расскажет доктор физико-математических наук Борис Михайлович Шустов. К таким угрозам можно отнести и космические угрозы:

Космический мусор – катастрофическое техногенное засорение ближнего космоса, представляющее угрозу сокращения или даже прекращения космической деятельности человечества.

Космическая погода – плохо прогнозируемые изменения активности Солнца, представляющие угрозу серьёзных потерь, прежде всего в сфере производственной деятельности (в энергетике, связи и др.).

Астероидно-кометная опасность (АКО) – угроза столкновения Земли с малыми телами Солнечной системы (астероидами и кометами) с причинением серьёзного ущерба населению планеты вплоть до уничтожения цивилизации.

Другие виды опасностей и угроз из космоса: биологическая угроза, проблема темного и спокойного неба, климатическая катастрофа, астрофизические угрозы.

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 19:00 Купить