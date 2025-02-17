Слушатели узнают, как выглядит с точки зрения науки современная физическая картина мира.

О мероприятии

Релятивистская революция взорвала классическое представление об абсолютности пространства и времени. Специальная теория относительности выявила, во-первых, зависимость пространства и времени как форм существования материи от способа ее существования – движения, во-вторых, неразрывную связь пространства и времени между собой.

Общая теория относительности вскрыла зависимость самой структуры пространства-времени от распределения массово-энергетических концентраций движущихся материальных объектов.

Квантово-механическая революция выявила всеобщий корпускулярно-волновой дуализм элементарных частиц материи и изменила представление об абсолютности однозначной причинно-следственной связи. К концу ХХ века Вселенная предъявила науке, открывшей многие тайны ее развития после Большого взрыва, новые, пока не разгаданные загадки своей природы и явлений.

Доктор технических наук Иосиф Григорьевич Абрамсон рассмотрит предпосылки квантово-механической революции, великие открытия Планка, Резерфорда, Бора, Эйнштейна, Шредингера, Де Бройля, Капицы, Ландау и других ученых с мировым именем. Расскажет о том, как выглядит с точки зрения науки современная физическая картина мира.

Расписание Измайловский проспект, д. 18 Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация