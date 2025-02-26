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Лекция
12+
Визуализация информации: как менялись технологии статической проекции

Слушатели узнают, как устроены и какими были первые проекторы.

Политехнический музей
27 февраля, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва 4-я Магистральная ул., д. 11

О мероприятии

Столетия назад еще первые лекторы начали использовать наглядные материалы для иллюстрирования своих рассказов. Рисунки и записи на пергаменте, бумаге или доске — все это подходило для небольшого круга слушателей. Но что делать, если слушателей десятки, если не сотни? Тут пришли на помощь разные способы проецирования изображений на экране в темной комнате. И если сначала каждый такой показ делался вручную, то в XX веке этот способ стал массовым, встречался и в школах, и дома.

Экскурсовод Политехнического музея Никита Музыка расскажет, как устроены и какими были первые проекторы. Кто-то встретит знакомые модели из недавнего прошлого. Участники мероприятия увидят наиболее яркие предметы из коллекции статической проекции Политехнического музея.

Расписание
27
Четверг
Февраль 2025
4-я Магистральная ул., д. 11 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

4-я Магистральная ул., д. 11

Вчера, 05:05
Александр Речкин
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# видео
# проекция
# технологии
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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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