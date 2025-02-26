О мероприятии

Столетия назад еще первые лекторы начали использовать наглядные материалы для иллюстрирования своих рассказов. Рисунки и записи на пергаменте, бумаге или доске — все это подходило для небольшого круга слушателей. Но что делать, если слушателей десятки, если не сотни? Тут пришли на помощь разные способы проецирования изображений на экране в темной комнате. И если сначала каждый такой показ делался вручную, то в XX веке этот способ стал массовым, встречался и в школах, и дома.

Экскурсовод Политехнического музея Никита Музыка расскажет, как устроены и какими были первые проекторы. Кто-то встретит знакомые модели из недавнего прошлого. Участники мероприятия увидят наиболее яркие предметы из коллекции статической проекции Политехнического музея.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация