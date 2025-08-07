  • Добавить в закладки
Экскурсия
12+
Изобретатели для мира

Слушатели узнают конструкторах, причастных к техническим достижениям в области безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Политехнический музей
4 сентября, 11:00 Идет 1 ч
500 Стоимость
Москва Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10

О мероприятии

Участники изучат технику из коллекции Политехнического музея, которая связана с безопасным развитием общества России. 

Посетители увидят первую модель турникета метро, мобильный робототехнический комплекс МРК-61К, глиссер КБ «Туполева», средства связи и радиационной разведки, автомобиль повышенной проходимости, проведут различия между РДС-1 и РДС-4Т на примере макетов, а также узнают, с какими профессиями и процессами обеспечения мирного существования общества связаны эти и другие предметы.

Экскурсовод Политехнического музея Никита Музыка расскажет не только о технике, но и о людях — конструкторах, инженерах и всех других, причастных к техническим достижениям в области безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Адрес

Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10

