Слушатели узнают конструкторах, причастных к техническим достижениям в области безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

О мероприятии

Участники изучат технику из коллекции Политехнического музея, которая связана с безопасным развитием общества России.

Посетители увидят первую модель турникета метро, мобильный робототехнический комплекс МРК-61К, глиссер КБ «Туполева», средства связи и радиационной разведки, автомобиль повышенной проходимости, проведут различия между РДС-1 и РДС-4Т на примере макетов, а также узнают, с какими профессиями и процессами обеспечения мирного существования общества связаны эти и другие предметы.

Экскурсовод Политехнического музея Никита Музыка расскажет не только о технике, но и о людях — конструкторах, инженерах и всех других, причастных к техническим достижениям в области безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

