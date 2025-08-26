  • Добавить в закладки
Лекция
18+
Тайны Квантунской армии

Слушатели узнают о планах и реальной ситуации в японской армии, тайнах капитуляции и роли советских войск в завершении Второй мировой войны.

Библиотека иностранной литературы
4 сентября, 19:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

В августе 1945 года Советский Союз провел короткую и фрагментарную военную кампанию на Дальнем Востоке против Японской империи. Кандидат философских наук, полковник запаса Илья Борисович Мощанский расскажет про планирование и организацию наступления, возвращение Курильских островов и Южного Сахалина, а также использование бактериологического оружия спецподразделением «731». Особое внимание лектор уделит причинам капитуляции Японии — были ли это атомные бомбардировки США или разгром Квантунской армии советскими войсками, о чем до сих пор ходят споры и остаются тайны. Также в центре внимания — подготовка японских сил к обороне Маньчжурии, Кореи и Монголии, а также психологические особенности японских командиров, их попытки скрыть реальную ситуацию и трагический финал — самоубийство министра армии генерала Корэтика Анами.

Расписание
4
Четверг
Сентябрь 2025
ул. Николоямская, д. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

26 августа, 05:03
Александр Речкин
2
# война
# история
# Япония
