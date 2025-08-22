  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Эпохи русской книги

Слушатели узнают об основных этапах эволюции русской книги от начала книгопечатания до конца XIX века.

Библиотека иностранной литературы
3 сентября, 18:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

Главный научный сотрудник Центра редких книг и коллекций Николай Зубков расскажет об основных этапах эволюции русской книги от начала книгопечатания до конца XIX века. Речь пойдет и об оформлении изданий, и об их тематике, и о некоторых малоизвестных или неясных деталях истории.

Лектор попытается показать, как русское книгопечатание, начавшееся как нечто экзотическое, постепенно встраивалось в мейнстрим европейской книги и подошло к тому этапу, когда смогло предложить поистине оригинальные книжные решения.

Расписание
3
Среда
Сентябрь 2025
ул. Николоямская, д. 1 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

22 августа, 11:49
Александр Речкин
2
# история
# книги
# литература
