Слушатели узнают об основных этапах эволюции русской книги от начала книгопечатания до конца XIX века.

О мероприятии

Главный научный сотрудник Центра редких книг и коллекций Николай Зубков расскажет об основных этапах эволюции русской книги от начала книгопечатания до конца XIX века. Речь пойдет и об оформлении изданий, и об их тематике, и о некоторых малоизвестных или неясных деталях истории.

Лектор попытается показать, как русское книгопечатание, начавшееся как нечто экзотическое, постепенно встраивалось в мейнстрим европейской книги и подошло к тому этапу, когда смогло предложить поистине оригинальные книжные решения.

