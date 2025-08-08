О мероприятии

В XXI веке, как в академической, так и бытовой среде проблеме инфляции и ее укрощения уделяется очень много внимания. Центральные банки активно общаются с фирмами, населением, профессиональным сообществом, проводят пресс-конференции, публикуют разного рода аналитические материалы, включая их популярные версии, а также занимаются экономическим и финансовым просвещением.

Но так было далеко не всегда.

Кандидат экономических наук, научный сотрудник экономического факультета МГУ Григорий Баженов расскажет:

Когда люди стали активно обсуждать инфляцию?

Что их побудило обратить внимание на проблему ценовой динамики?

Какую роль в этом сыграли Великие географические открытия и всплеск золотодобычи в бывших колониях Великобритании?

Какие методы укрощения цен применялись раньше?

Как зародилась количественная теория денег и почему со временем она уступила свое место другим представлениям?

Какие универсальные закономерности в отношении инфляции выполняются вне зависимости от специфики эпохи и конкретных стран?

В чем заключаются особенности (например, в странах Латинской Америки и СССР)?

Для чего создавались первые Центробанки?

Как так вышло, что в современном мире именно ценовая стабильность стала основной задачей монетарного регулятора?

