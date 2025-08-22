  • Добавить в закладки
Лекция
18+
Инфаркт и инсульт: как распознать и оказать первую помощь

Слушатели узнают, что такое инфаркт и инсульт, и какие меры можно принять до приезда скорой.

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
12 сентября, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Литейный пр., д. 17-19

О мероприятии

На сегодняшний день первенство по смертности людей как в России, так и в мире, делят между собой инфаркт и инсульт. Они коварны тем, что их бывает непросто распознать, а времени на спасение — всего несколько часов. Оба состояния развиваются вследствие острого нарушения кровоснабжения органа (сердца и мозга соответственно).

На лекции, которую прочтет инструктор первой помощи, член Российского общества первой помощи Мария Манухина, слушатели узнают, что такое сами по себе инфаркт и инсульт, почему важно как можно раньше отвезти пострадавшего в больницу, какие меры принять до приезда скорой.

Расписание
12
Пятница
Сентябрь 2025
Литейный пр., д. 17-19 Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

Литейный пр., д. 17-19

22 августа, 04:09
Александр Речкин
2
# биология
# инфаркт
# медицина
Комментарии

