Слушатели узнают, что такое инфаркт и инсульт, и какие меры можно принять до приезда скорой.

О мероприятии

На сегодняшний день первенство по смертности людей как в России, так и в мире, делят между собой инфаркт и инсульт. Они коварны тем, что их бывает непросто распознать, а времени на спасение — всего несколько часов. Оба состояния развиваются вследствие острого нарушения кровоснабжения органа (сердца и мозга соответственно).

На лекции, которую прочтет инструктор первой помощи, член Российского общества первой помощи Мария Манухина, слушатели узнают, что такое сами по себе инфаркт и инсульт, почему важно как можно раньше отвезти пострадавшего в больницу, какие меры принять до приезда скорой.

Расписание Литейный пр., д. 17-19 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация