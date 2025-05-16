О мероприятии

С 12 по 14 сентября 2025 года в Центре культур НИУ ВШЭ в Москве пройдет XIII Международная научно-практическая конференция «Аутизм. Вызовы и решения». Ежегодно это событие объединяет ведущих российских и зарубежных специалистов, работающих в сфере помощи людям с расстройствами аутистического спектра (РАС). Врачи, педагоги, нейробиологи, поведенческие аналитики, родители и разработчики технологий из России, США, Аргентины, Израиля, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Гонконга, Эфиопии, ОАЭ и других стран встретятся, чтобы обсудить реальные вызовы и найти практические решения.

За 12 лет своего существования конференция стала профессиональной платформой, где рождаются системные изменения. Именно здесь впервые в России был поднят вопрос о доказательной терапии, подготовлены первые отечественные специалисты по АВА-терапии, начат междисциплинарный диалог между медициной, образованием и семьей.

В 2025 году конференция снова пройдет в Москве и полностью вернется к очному формату — с живыми дискуссиями, мастер-классами и пространством для личного общения. При этом ключевые события будут транслироваться онлайн с синхронным переводом. Такой гибридный формат обеспечит участие специалистов из регионов и других стран.

Особое внимание в программе уделяется медицинской составляющей — биомаркерам, микробиому, нейрометаболическим механизмам, ранней диагностике и терапевтическим стратегиям. Обсуждение будет касаться и практических вопросов: диалог с семьей, работа со сложным поведением, тьюторство, инклюзия.

Участники мероприятия узнают:

Какие биомаркеры могут помочь в ранней диагностике?

Как нарушения микробиома влияют на поведение пациентов?

Какие лекарственные препараты имеют доказанную эффективность?

Как выстраивать диалог с семьей пациента?

Каковы методы работы со сложным поведением (агрессия, самоагрессия, мотивационный дефицит).

Какие технологии раннего вмешательства и тьюторства дают доказанный эффект.

Расписание Покровский бул., 11, стр. 6 Москва 09:00 Купить