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Гости мероприятия станут участниками ключевого события в области аутизма в России и СНГ.
О мероприятии
С 12 по 14 сентября 2025 года в Центре культур НИУ ВШЭ в Москве пройдет XIII Международная научно-практическая конференция «Аутизм. Вызовы и решения». Ежегодно это событие объединяет ведущих российских и зарубежных специалистов, работающих в сфере помощи людям с расстройствами аутистического спектра (РАС). Врачи, педагоги, нейробиологи, поведенческие аналитики, родители и разработчики технологий из России, США, Аргентины, Израиля, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Гонконга, Эфиопии, ОАЭ и других стран встретятся, чтобы обсудить реальные вызовы и найти практические решения.
За 12 лет своего существования конференция стала профессиональной платформой, где рождаются системные изменения. Именно здесь впервые в России был поднят вопрос о доказательной терапии, подготовлены первые отечественные специалисты по АВА-терапии, начат междисциплинарный диалог между медициной, образованием и семьей.
В 2025 году конференция снова пройдет в Москве и полностью вернется к очному формату — с живыми дискуссиями, мастер-классами и пространством для личного общения. При этом ключевые события будут транслироваться онлайн с синхронным переводом. Такой гибридный формат обеспечит участие специалистов из регионов и других стран.
Особое внимание в программе уделяется медицинской составляющей — биомаркерам, микробиому, нейрометаболическим механизмам, ранней диагностике и терапевтическим стратегиям. Обсуждение будет касаться и практических вопросов: диалог с семьей, работа со сложным поведением, тьюторство, инклюзия.
Участники мероприятия узнают:
- Какие биомаркеры могут помочь в ранней диагностике?
- Как нарушения микробиома влияют на поведение пациентов?
- Какие лекарственные препараты имеют доказанную эффективность?
- Как выстраивать диалог с семьей пациента?
- Каковы методы работы со сложным поведением (агрессия, самоагрессия, мотивационный дефицит).
- Какие технологии раннего вмешательства и тьюторства дают доказанный эффект.
Покровский бул., 11, стр. 6
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