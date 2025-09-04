  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Мозг и учеба

Слушатели узнают, как работает мозг, когда человек узнает новое, и как учиться эффективно.

Планетарий № 1
12 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74, лит Б

О мероприятии

Чтобы строить карьеру и лучше понимать окружающий мир, людям постоянно нужно учить что-то новое: осваивать иностранные языки, читать книги по менеджменту и критическому мышлению и не только. Психофизиолог и нейроученый Полина Кривых расскажет, как работает мозг, когда человек узнает новое, и как учиться эффективно.

Расписание
12
Пятница
Сентябрь 2025
Набережная Обводного канала, 74, лит Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74, лит Б

4 сентября, 11:46
Александр Речкин
4
# биология
# мозг
# образование
Комментарии

Сергей Механик
10 минут назад
Реклама детского сада и прививок. 😷 (шутка) 😊

Чеснок на шее и оксолиновая мазь: почему это бесполезно для ребенка

Oleg
12 минут назад
Вообще то, вокруг нефтеналивных судов при погрузке и разгрузке устанавливают боновые заграждения для локализации разливов. Если разлив вышел за

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Igor Mark
14 минут назад
Россия -- ВПЕРЁД !

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Виктор Ксенжук
20 минут назад
И летят на Венеру изменять там атмосферу, до приемлемого уровня.

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Александр Березин
22 минуты назад
Имя, это хороший план в наше время, когда в Европу может прийти любой, потому что она в фазе "велика наша земля и обильна, а порядка в ней нет". Но в

Генетики нашли родину славян

ИП Остригер
23 минуты назад
странно, Аргентина у нас что менее 1% пресной воды имеет?

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Александр Березин
25 минут назад
Kolupaev, чтобы подтвердить место происхождения славян надо его знать. До генетических работ знать его не удавалось: предположения археологов были, но

Генетики нашли родину славян

Имя Фамилия
29 минут назад
Александр, видимо так же, как сейчас арабы и негры захватывают Европу: просто пришли и нарожали. :-) И никакого оружия не надо. "Наша сила в

Генетики нашли родину славян

Kolupaev Pavel
29 минут назад
Как-то может по другому стоило статью назвать? Например: генетики подтверждают место происхождения славян. Т.н. место начала славянского "взрыва"

Генетики нашли родину славян

Ирина Русакова
51 минута назад
Бедная рыба!

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Александр Березин
54 минуты назад
Дождиков, если бы они только в бывшую Римскую империю хлынули, хотя бы и Восточную -- это бы все объясняло, да. Но восточная Германия? Которая, судя по

Генетики нашли родину славян

В
56 минут назад
😁👍

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Serney
1 час назад
Тема интересная, много шуток будет

Генетики нашли родину славян

Дождиков Антон
1 час назад
Исследование, безусловно интересное. Однако мало понятны причина экспансии и ее ход. В силу отсутствия письменности. Вероятнее всего - причина

Генетики нашли родину славян

Александр Березин
1 час назад
Corp., что вы. Пока еще умеренный. Днепр-то в нее еще не включили.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

serega da
1 час назад
Просуд очень верно. Только кто будет копать, если все заинтересованы. Есть фотка, где какая-то гайка с покрытием, любому токарю ее выточить 20 минут.

Юбилей катастрофической программы «Шаттлов»: зловещее предостережение для Starship?

Corp. Lawievskego
2 часа назад
Самый большой запас воды у молодой Донецкой Республики)))

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Юрий Багов
2 часа назад
Ну кто uplink и downlink так переводит?! Можно например написать поток данных к терминалу и от терминала

На базе SpaceX заметили первые аппараты Starlink V3 для нового запуска Starship

Скельт Анунаков
2 часа назад
Последнее что читал не отрываясь: Аластер Рейнольдс - Пространство Откровения и Звездный Лёд. Это очень вкусно.

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Оксана Н
2 часа назад
Что они творят?!!! Россия убила Черное море.

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

