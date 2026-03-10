О мероприятии

Размеры наземных и космических телескопов постоянно растут, их конструкции усложняются, а приборы для анализа получаемой информации становятся все совершеннее. Рост собирающей способности света от удаленных объектов уже позволил сделать множество открытий об устройстве мира. Но нужны ли человечеству такие огромные инструменты, и что именно ученые еще хотят с их помощью увидеть? Поиск признаков внеземной жизни, детальное изучение планет у ближайших звезд и исследование отдаленных уголков Солнечной системы — все это становится реальным благодаря развитию телескопостроения.

Ведущий инженер Лыткаринского завода оптического стекла, кандидата технических наук, создатель космической техники Семенов Александр Павлович расскажет, как устроены современные телескопы, как изготавливают уникальную оптику, с какими проблемами сталкиваются создатели и реально ли построить 100-метровый телескоп?

Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00