О мероприятии

Прямое обнаружение гравитационных волн открывает перед нами доселе невиданные перспективы исследования Вселенной: принципиально ученые смогут изучить любой процесс в ней, как бы давно и как бы далеко от Земли он ни происходил. Дело в том, что рождаемые в любом динамическом процессе гравитационные волны нельзя скрыть, рассеять или отклонить — они долетят до любой точки Вселенной и расскажут о происходившем.

Это в теории. Практическая реализация, конечно, потребует решения традиционной проблемы: как выделить потенциально очень слабый сигнал на современной, но всегда несовершенной аппаратуре. Зато сигнал этот универсален — все компоненты материи, участвующие в процессе, дают туда вклад. И даже если люди их не видят как источники света (радиоволн, рентгеновского излучения и т.п.), не видят, например, двойные системы черных дыр, или сгустки темной материи, или неоднородности инфлатонного поля, их можно будет различить по специфическому вкладу в гравитационные волны. И это позволяет уверенно говорить о наличии в современной Вселенной двойных черных дыр в количестве и с массами, заметно превышающими ожидания астрономов. Мониторинг сигнала миллисекундных пульсаров, возможно, говорит о процессах, происходивших в эпоху образования протонов и нейтронов из кварков и глюонов, то есть в то далекое время, куда до открытия гравитационных волн у людей не было возможности «заглянуть». Что это может означать для развития фундаментальной физики, какие открытия людей могут ждать в ближайшем будущем, обсудит на лекции доктор физико-математических наук Дмитрий Сергеевич Горбунов.

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27 Москва 12:15 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация