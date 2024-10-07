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Участники мероприятия узнают, что открытие гравитационных волн может означать для развития фундаментальной физики.
О мероприятии
Прямое обнаружение гравитационных волн открывает перед нами доселе невиданные перспективы исследования Вселенной: принципиально ученые смогут изучить любой процесс в ней, как бы давно и как бы далеко от Земли он ни происходил. Дело в том, что рождаемые в любом динамическом процессе гравитационные волны нельзя скрыть, рассеять или отклонить — они долетят до любой точки Вселенной и расскажут о происходившем.
Это в теории. Практическая реализация, конечно, потребует решения традиционной проблемы: как выделить потенциально очень слабый сигнал на современной, но всегда несовершенной аппаратуре. Зато сигнал этот универсален — все компоненты материи, участвующие в процессе, дают туда вклад. И даже если люди их не видят как источники света (радиоволн, рентгеновского излучения и т.п.), не видят, например, двойные системы черных дыр, или сгустки темной материи, или неоднородности инфлатонного поля, их можно будет различить по специфическому вкладу в гравитационные волны. И это позволяет уверенно говорить о наличии в современной Вселенной двойных черных дыр в количестве и с массами, заметно превышающими ожидания астрономов. Мониторинг сигнала миллисекундных пульсаров, возможно, говорит о процессах, происходивших в эпоху образования протонов и нейтронов из кварков и глюонов, то есть в то далекое время, куда до открытия гравитационных волн у людей не было возможности «заглянуть». Что это может означать для развития фундаментальной физики, какие открытия людей могут ждать в ближайшем будущем, обсудит на лекции доктор физико-математических наук Дмитрий Сергеевич Горбунов.
Ломоносовский проспект, д. 27
В Мурманской области не добывают золото: его месторождений здесь пока не нашли. Впрочем, сообщения о находках этого металла датируются еще XVIII веком. Геологам также известны в Кольском регионе рудопроявления золота — минеральные тела, содержащее драгоценный металл в ассоциации с другими минералами, характерными для промышленных руд, но в таком количестве, что при нынешнем развитии экономики и технологий добывать его нерентабельно. Чтобы обнаружить в Кольском Заполярье месторождения золота, необходимы новые исследования. Ученые Геологического института Кольского научного центра провели их и узнали о природе местных рудопроявлений.
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Отдельными движениями животных управляют конкретные нейроны. То же можно сказать о прекращении действий, без которого невозможны перемещение в пространстве, питание и выживание. Авторы новой статьи в журнале Nature использовали оптогенетику (технологию управления клетками с помощью света), чтобы выявить «нейронные структуры замирания» у плодовой мушки дрозофилы. Оказалось, насекомое использует два непохожих механизма остановки. Один авторы сравнили с отпусканием педали газа, другой — с нажатием на тормоз.
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Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
В Мурманской области не добывают золото: его месторождений здесь пока не нашли. Впрочем, сообщения о находках этого металла датируются еще XVIII веком. Геологам также известны в Кольском регионе рудопроявления золота — минеральные тела, содержащее драгоценный металл в ассоциации с другими минералами, характерными для промышленных руд, но в таком количестве, что при нынешнем развитии экономики и технологий добывать его нерентабельно. Чтобы обнаружить в Кольском Заполярье месторождения золота, необходимы новые исследования. Ученые Геологического института Кольского научного центра провели их и узнали о природе местных рудопроявлений.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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