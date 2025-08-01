Древние люди и их представления о душе

О мероприятии

Практикующий психолог Юлия Володько расскажет, откуда появилась идея о том, что душа обладает энергией, и как в древности люди пытались наладить с ней контакт.

Слушатели узнают, как выглядела душа и где она жила? Почему ее часто изображают в виде голубя? Почему чихание и прикрывание рта не связано с гигиеной? Откуда в культуре появился образ Мальчика-с-пальчик?

Расписание Знаменка ул., 11, с1 Москва 19:00 Купить