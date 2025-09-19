  • Добавить в закладки
Место жизни во Вселенной

Слушатели узнают про перспективы заселения земной жизни на экзопланеты в пределах досягаемости.

27 сентября, 19:00 Идет 2 ч
О мероприятии

Когда-то, миллиарды лет назад, на нашей планете возникла жизнь. Как это произошло? Через какие перипетии прошла эволюция на пути к разуму? Насколько уникальна во Вселенной жизнь на Земле? Каковы ее шансы зародиться на другой планете? Сможет ли она перепрыгнуть межзвездную пропасть? Ответы на эти и многие другие сложнейшие вопросы постарается дать астрофизик Борис Штерн, в рамках презентации новой книги «Место жизни во Вселенной». Лектор сделает особый упор на перспективы заселения земной жизни на экзопланеты в пределах досягаемости.

27
Суббота
Сентябрь 2025
timepad Онлайн
19:00
19 сентября, 11:49
Александр Речкин
4
# биология
# вселенная
# жизнь
