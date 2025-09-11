  • Добавить в закладки
Лекция
10+
Как лечат зубы в зоопарке?

Слушатели узнают, чем лечение тигра или медведя отличается от лечения домашней кошки.

Экспериментаниум
27 сентября, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к.11

О мероприятии

У диких животных тоже болят зубы. Чем лечение тигра или медведя отличается от лечения домашней кошки? И что делают звери в джунглях, где нет стоматолога? Об этом и многом другом расскажет ветеринарный врач Корнилова Наталья Валентиновна. Участники мероприятия смогут не только рассмотреть черепа и зубы животных, но и потрогать, угадать, какому животному они принадлежат, и получить призы за правильные ответы.

Расписание
27
Суббота
Сентябрь 2025
Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к.11

11 сентября, 13:10
Александр Речкин
1
# биология
# животные
# зубы
