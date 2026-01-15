  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Чему научила социальная психология

Слушатели узнают о сложных экспериментах, на которых основана психологическая наука.

ВДНХ
25 января, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Почему присутствие других людей делает нас быстрее и продуктивнее? Какими методами пользуются маркетологи, чтобы побуждать людей совершать масштабные покупки? Насколько страшно стать «белой вороной» и озвучить свое мнение? Что такое диффузия ответственности и причем тут добрый самаритянин?

Это только кажется, что психология — это лишь житейская мудрость и здравый смысл. На самом деле, психологическая наука основана на тысячах сложных экспериментов, некоторые из которых могут стоять в одном ряду с философскими притчами. Научный журналист Григорий Тарасевич расскажет о самых интересных из них, слушатели попробуют проанализировать свое поведение  и разберутся, что скрывается за «велосипедистом в парке» или «девушкой на мосту».

Расписание
25
Воскресенье
Январь 2026
Проспект мира 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

15 января, 08:57
Александр Речкин
3
# биология
# демография
# Психология
