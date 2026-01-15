О мероприятии

Почему присутствие других людей делает нас быстрее и продуктивнее? Какими методами пользуются маркетологи, чтобы побуждать людей совершать масштабные покупки? Насколько страшно стать «белой вороной» и озвучить свое мнение? Что такое диффузия ответственности и причем тут добрый самаритянин?

Это только кажется, что психология — это лишь житейская мудрость и здравый смысл. На самом деле, психологическая наука основана на тысячах сложных экспериментов, некоторые из которых могут стоять в одном ряду с философскими притчами. Научный журналист Григорий Тарасевич расскажет о самых интересных из них, слушатели попробуют проанализировать свое поведение и разберутся, что скрывается за «велосипедистом в парке» или «девушкой на мосту».

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.