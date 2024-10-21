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Кризис продолжается: Boeing продала одно из оборонных подразделений
Американский аэрокосмический гигант Boeing в попытке решить финансовые проблемы пошел на продажу небольшого оборонного дочернего предприятия Digital Receiver Technology. Оно производит беспроводное оборудование, используемое разведкой армии США.
Представители Boeing сообщили, что Digital Receiver Technology продадут Thales Defense & Security, «дочке» крупнейшей в Европе компании по производству оборонной электроники Thales SA.
Этим шагом Boeing пытается укрепить свое финансовое положение, пошатнувшееся в связи с понижением инвестиционного кредитного рейтинга из-за задержек в производстве авиалайнеров 737 MAX, 767 и 777 и проблем на фоне забастовки профсоюза.
Кроме того, Boeing сократит производство самолетов 737, 767 и 777 и рабочие места.
Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.
Наблюдая за Малым Магеллановым Облаком — галактикой-спутником Млечного Пути — команда астрономов зафиксировала чрезвычайно яркую рентгеновскую вспышку и обнаружила редкую двойную систему, которая состоит из звезды типа Be и белого карлика. Ранее столь яркое событие исследователи наблюдали всего раз.
В начале 2024 года 45 компаний и организаций из разных секторов экономики Германии на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю для сотрудников с сохранением полной зарплаты. Спустя шесть месяцев, в октябре, организаторы пилотного проекта подвели его первые итоги. Они оказались настолько успешными, что более 70% фирм-участниц заявили о желании продлить эксперимент либо окончательно перейти на четырехдневку.
На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.
Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.
Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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