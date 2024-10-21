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Кризис продолжается: Boeing продала одно из оборонных подразделений

Американский аэрокосмический гигант Boeing в попытке решить финансовые проблемы пошел на продажу небольшого оборонного дочернего предприятия Digital Receiver Technology. Оно производит беспроводное оборудование, используемое разведкой армии США.

Самолет компании Boeing / © AFP

Представители Boeing сообщили, что Digital Receiver Technology продадут Thales Defense & Security, «дочке» крупнейшей в Европе компании по производству оборонной электроники Thales SA.

Этим шагом Boeing пытается укрепить свое финансовое положение, пошатнувшееся в связи с понижением инвестиционного кредитного рейтинга из-за задержек в производстве авиалайнеров 737 MAX, 767 и 777 и проблем на фоне забастовки профсоюза.

Кроме того, Boeing сократит производство самолетов 737, 767 и 777 и рабочие места.