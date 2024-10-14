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Обнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист Холланд

Известный режиссер документальных фильмов BBC и NASA Саймон Холланд выступил с неожиданным заявлением: в ноябре 2024 года ученые представят доказательства существования внеземной цивилизации.

Саймон Холланд / © Daily Mail

По словам Холланда, которого процитировало издание Daily Mail, он получил информацию от неназванного источника в некоммерческом исследовательском проекте Breakthrough Listen по поиску потенциальных сигналов от внеземных разумных цивилизаций.

Речь идет о странном радиосигнале BLC-1, который обнаружил радиотелескоп в Обсерватории Паркса (Австралия) еще в 2019 году. Но в 2021-м исследователи пришли к выводу, что сигнал, скорее всего, имеет земное происхождение и связан с помехами. Однако, как утверждает Холланд, теперь ученые пересмотрели свою точку зрения.

Радиосигнал BLC-1, как предполагается, пришел из района ближайшей к Земле после Солнца звезды Проксима Центавра. Она расположена на расстоянии примерно 4,2 светового года от нашей планеты.