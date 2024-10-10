Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США создадут самолет, который будет летать в три раза быстрее сверхзвукового «Конкорда»

Американская компания Venus Aerospace, занимающаяся разработкой сверхзвукового самолета Stargazer, недавно представила прямоточный воздушно-реактивный двигатель VDR2. Он должен позволить будущему авиалайнеру перевозить пассажиров со скоростью 7300 километров в час — примерно в три раза быстрее, чем летал легендарный британо-французский сверхзвуковой «Конкорд».

Рендер сверхзвукового самолета Stargazer / © Venus Aerospace

Ожидается, что первый испытательный полет двигателя VDR2 состоится в следующем году. Для тестов его установят на беспилотный летательный аппарат.

Фотография с испытаний двигателя для лайнера Stargazer / © Venus Aerospace

Для взлета Stargazer будет использовать обычные реактивные двигатели, а затем, для достижения сверхзвуковой скорости, — VDR2.

Если Stargazer когда-нибудь станет реальностью, то полет из Лондона в Нью-Йорк, которые разделяют чуть более 5500 километров, составит менее часа.

© Venus Aerospace