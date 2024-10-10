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Американцы показали новые рендеры скоростного летательного аппарата SPRINT
Дочерняя компания Boeing — Aurora Flight Sciences — поделилась новыми рендерами беспилотного аппарата вертикального взлета и посадки, над которым она работает сегодня.
Aurora Flight Sciences разрабатывает новый беспилотник в рамках программы «Технологии скорости и независимости от взлетно-посадочной полосы» (Speed and Runway Independent Technologies, SPRINT) для Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США.
Цель программы SPRINT — поиск оптимального облика летательного аппарата с высокими скоростными характеристиками и возможностью работы с небольших взлетно-посадочных площадок или независимо от них. Согласно техническому заданию заказчика, беспилотник должен развивать скорость не менее 740 километров в час на высотах от четырех с половиной до девяти километров, а грузоподъемность аппарата должна превышать 450 килограммов.
Новый рендедер демонстратора SPRINT от Aurora Flight Sciences имеет разновидность аэродинамической схемы «летающее крыло» с V-образным хвостом и тремя подъемными вентиляторами в треугольном расположении — по одному по обе стороны от центральной секции фюзеляжа и еще один в носовой части.
Aurora Flight Sciences планирует выполнить первый полет демонстрационного образца SPRINT в 2027 году.
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