Будущее могло стать иным: нереализованные архитектурные проекты

Музей искусств Стронголи должны были построить в небольшом городке на юге Италии / © COOP HIMME

Недавно архитектурный критик Грег Голдин и журналист Сэм Любелл презентовали свою новую книгу «Атлас непостроенной архитектуры» (The Atlas of Never Built Architecture). В этом сборнике авторы представили примерно 350 архитектурных проектов, который так и остались на бумаге.

Вот несколько интересных концептов, который могли бы изменить облик современных городов:

Город-небоскреб Peruri 88 был задуман в 2012 году для Джакарты (Индонезия) как устремленный в небо район с жилыми и офисными помещениями, кинотеатрами, часовней, мечетью и парками / © MVRDV

Проект «Каменные башни» Захи Хадид в Каире, спроектированный в 2009 году. Должен был состоять из 18 жилых зданий и пятизвездочного отеля, но застройщики тихо отказались от проекта / © Zaha Hadid Architects

Японский архитектор Сэйити Сираи задумал спокойный, но торжественный проект Храма атомных катастроф в 1954 году. Он должен был напоминать ядерный гриб, но проект не восприняли всерьез / © Seiichi Shirai / The Shoto Museum

Версия Нью-Йоркской фондовой биржи от архитектора Генри Кобба / © Pei Cobb Freed & Partners

Прихожане церкви в Норвегии десятилетиями собирали средства на этот проект, но в итоге у них не хватило денег на строительство нового храма / © Courtesy Cornelius Vöge