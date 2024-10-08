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Первая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция бьет рекорды
Первая в мире полупогружная плавучая морская ветряная электростанция WindFloat Atlantic, которая уже четыре года работает у берегов Португалии, продолжает бить собственные рекорды по производству электроэнергии.
Производство электроэнергии WindFloat Atlantic неуклонно растет, достигнув 78 гигаватт-час в 2022 году и 80 гигаватт-час в 2023-м. В июле 2024 года было зафиксировано общее накопленное производство электроэнергии в размере 320 гигаватт-час, что позволило ежегодно обеспечивать электроэнергией более 25 000 домохозяйств в Виана-ду-Каштелу, к северу от Порту.
Морская ветряная электростанция расположена в 20 километрах от побережья Португалии. Она состоит из трех ветряных турбин Vestas мощностью 8,4 мегаватта, которые установлены на полупогружных плавучих платформах с тремя колоннами, закрепленных цепями на морском дне. Кабель длиной 20 километров соединяет его с береговой подстанцией.
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