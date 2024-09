Добавить в закладки

Вышел новый трейлер второго сезона «Одни из нас» по игре The Last of Us

Стриминговый сервис Max представил новый трейлер второго сезона сериала «Одни из нас» — экранизации компьютерной игры The Last of Us. В основу нового сезона ляжет ее вторая часть.

Кадр из второго сезона сериала «Одни из нас» / © HBO Выход второго сезона намечен на 2025 год. © Max

