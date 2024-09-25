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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 минут назад
Рейтинг: +919
Посты: 1787

Опубликован первый снимок истребителя F-35, оснащенного противокорабельными ракетами большой дальности

Пентагон впервые показал фотографию многофункционального истребителя F-35, несущего противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C (LRASM). 

Сообщество
# авиация
# оружие
# США
# фотографии
Первая фотография истребителя F-35 Lightning II, оснащенного противокорабельными ракетами большой дальности AGM-158C (LRASM) / © U.S. Navy / Dane Wiedmann
Первая фотография истребителя F-35 Lightning II, оснащенного противокорабельными ракетами большой дальности AGM-158C (LRASM) / © U.S. Navy / Dane Wiedmann

Снимок опубликовало Министерство обороны США 24 сентября. На нем запечатлен испытательный полет F-35 Lightning II, выполненный с авиабазы ​​Патаксент-Ривер (штат Мэриленд) 10 сентября.

Противокорабельная ракета большой дальности класса «воздух — поверхность» AGM-158 (JASSM), обеспечит F-35 возможностями ведения боевых действий против наземных целей, что, как подчеркнули журналисты издания The War Zone, будет особенно важно в потенциальном конфликте с Китаем в Тихом океане.

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# антарктида
# ветер
# дюны
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Конь С
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Rodomir, чушь несёшь!!! МКС построили уже в РФ и на минутку это более половины всей станции! Сейчас мы так же можем построить и новую если понадобится!

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1 2
7 часов назад
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Wizard137
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