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Появился новый снимок засекреченного китайского космоплана на орбите

Многоразовый китайский космоплан «Шэньлун» («Дракон») вернулся на Землю 6 сентября, завершив третью орбитальную миссию. Никто за пределами КНР толком не знает, как выглядит этот орбитальный самолет, да и о его характеристиках мало что известно. Но недавние снимки космоплана, сделанные астрофотографом Феликсом Шефбенкером, позволяют немного приоткрыть завесу тайны.

Снимок китайского космоплана «Шэньлун» на орбите / © Felix Schöfbänker

Недавно Феликс Шефбенкер представил изображение, сделанное 10 августа, когда космоплан «Шэньлун» еще находился на орбите. На нем заметна конструкция с треугольным крылом.

Таким образом, можно сделать вывод, что «Шэньлун» напоминает по форме многоразовый космический самолет X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Шефбенкер предположил, что темное пятно между крыльями — грузовой отсек.