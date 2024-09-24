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В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

В американском издании ArsTechnica недавно вышла статья с предположениями специалистов NASA о том, что случится, если Россия выйдет из программы Международной космической станции в 2028 году.

Элементы российского сегмента Международной космической станции / © NASA

Заместитель администратора NASA по космическим операциям Кен Бауэрсокс сообщил, что руководители американского агентства уже обдумали варианты действий на случай, если Россия решит прекратить участие в программе МКС на фоне конфликта с западными странами.

По мнению американцев, госкорпорация «Роскосмос» не сможет в ближайшие четыре года построить собственную орбитальную станцию, поэтому Россия может просто отделить свой сегмент МКС от американской части станции.

Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, то американцы рассчитывают успеть создать на орбите один из коммерческих форпостов, которые сейчас находятся в разработке.