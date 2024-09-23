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Lockheed Martin испытает новейшую ракету для уничтожения морских дронов и БПЛА в 2025 году

Американская оборонная компания Lockheed Martin собирается провести испытания морской версии новой ракеты класса «воздух — земля» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) в следующем году.

Концепт новой ракеты класса «воздух — земля» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) / © Lockheed Martin

По данным издания Breaking Defense, новая ракета корабельного базирования для средних и больших надводных кораблей JAGM предназначена для борьбы с морскими дронами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ее создали на базе двигательной установки и боевой части ракеты AGM-114R Hellfire с многорежимными системами наведения, включая радар миллиметрового диапазона и функцию для обнаружения движущихся целей. Дальность JAGM составляет восемь километров.

Планируется, что новыми ракетными установками и JAGM будут оснащать корабли, которые американские военные отправят на Ближний Восток.