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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
6 минут назад
Рейтинг: +592
Посты: 1333

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

В прошлом году производство ветровой энергии достигло нового максимума, увеличив свою долю среди возобновляемых источников электроэнергии в мире до 30%.

Сообщество
# инфографика
# статистика
# энергетика
Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергии / © visualcapitalist
Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергии / © visualcapitalist

Китай продолжает оставаться движущей силой расширения ветроэнергетики: на его долю в 2023 году пришлось почти 66% мировых приростов мощности. Крупные ветровые электростанции в таких регионах, как Внутренняя Монголия и Синьцзян, входят в число крупнейших в мире. К 2030-му КНР намерена утроить количество ветровых и солнечных электростанций коммунального масштаба.

На представленной выше инфографике, созданной на основе данных Статистического обзора мировой энергетики 2024 Института энергетики (EI), показаны 15 стран с наибольшим объемом производства ветровой энергии.  

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# джеты
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# аналоговое звучание
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enli
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enli
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Михаил Невский
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Aлек сей Нии_pet
17 часов назад
Игорь, ну и где там "МИЛЛИАРДЫ" усмотрели? вероятно виновен гомерический хохот?, помешавший просмотреть первоисточник, в котором смесь изотопов...

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Aлек сей Нии_pet
17 часов назад
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