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Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергии
В прошлом году производство ветровой энергии достигло нового максимума, увеличив свою долю среди возобновляемых источников электроэнергии в мире до 30%.
Китай продолжает оставаться движущей силой расширения ветроэнергетики: на его долю в 2023 году пришлось почти 66% мировых приростов мощности. Крупные ветровые электростанции в таких регионах, как Внутренняя Монголия и Синьцзян, входят в число крупнейших в мире. К 2030-му КНР намерена утроить количество ветровых и солнечных электростанций коммунального масштаба.
На представленной выше инфографике, созданной на основе данных Статистического обзора мировой энергетики 2024 Института энергетики (EI), показаны 15 стран с наибольшим объемом производства ветровой энергии.
Астрофизики впервые обнаружили мощные плазменные потоки, которые вырываются из окрестностей сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии примерно 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Зафиксировать рекордные джеты удалось с помощью радиотелескопа LOFAR (International LOw-Frequency ARray) в Нидерландах.
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Лето становится все более жарким, и в такую погоду четвероногим питомцам легко перегреться. При признаках теплового стресса у собак специалисты советуют как можно скорее охладить животное, поместив в прохладное место, с помощью мокрых полотенец или непрямого прикладывания льда. Однако американские ветеринары рекомендуют другой метод, в большей эффективности которого они недавно убедились экспериментально.
Несколько лет назад ученые заметили странную особенность у ящериц анолисов. Животные ныряли в ручьи и реки, а на носу у них появлялся довольно заметный воздушный пузырь. Тогда же исследователи предположили, что этот пузырь помогает анолисам дышать под водой, причем довольно долго, почти 20 минут. Однако было непонятно: этот механизм — биологическая адаптация, позволяющая выживать в дикой среде, либо странный побочный эффект гидрофобности кожи? Исследователи из США провели эксперимент и поставили точку в этом вопросе.
Присутствие рядом близкого человека после болезненной процедуры помогает некоторым людям быстрее прийти в себя. Однако серия экспериментов недавно показала, что в подобных ситуациях более эффективным «анальгетиком» может быть любимый пес или даже незнакомая собака.
Авторы нового исследования предположили, что вымирание мамонтов связано с аллергией на пыльцу растений. Эта неожиданная находка открывает новый взгляд на факторы, способствовавшие исчезновению древних гигантов, наряду с изменениями климата и человеческой деятельностью.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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