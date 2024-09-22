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Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергии

В прошлом году производство ветровой энергии достигло нового максимума, увеличив свою долю среди возобновляемых источников электроэнергии в мире до 30%.

Инфографика: крупнейшие производители ветровой энергии / © visualcapitalist

Китай продолжает оставаться движущей силой расширения ветроэнергетики: на его долю в 2023 году пришлось почти 66% мировых приростов мощности. Крупные ветровые электростанции в таких регионах, как Внутренняя Монголия и Синьцзян, входят в число крупнейших в мире. К 2030-му КНР намерена утроить количество ветровых и солнечных электростанций коммунального масштаба.

На представленной выше инфографике, созданной на основе данных Статистического обзора мировой энергетики 2024 Института энергетики (EI), показаны 15 стран с наибольшим объемом производства ветровой энергии.