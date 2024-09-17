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В Норвегии электромобилей стало больше, чем бензиновых авто

По данным норвежского правительства, в сентябре 2024-го электромобилей на дорогах этой скандинавской страны стало больше, чем транспортных средств, работающих исключительно на бензине.

Электромобили на зарядной станции в Норвегии / © AFP

Норвегия давно выделяется среди других государств по самой высокой доле электромобилей на рынке, а ее руководство планирует прекратить продажи новых автомобилей с бензиновыми двигателями к 2025 году.

На фоне этого, по данным Норвежской дорожной федерации (OFV), в августе продажи электромобилей составили 94,3% от числа всех проданных автомобилей в стране. Тем самым норвежцы установили новый мировой рекорд.