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Проблемы Boeing усугубились — и дело не только в Starliner

Ситуация с проблемным космическим кораблем Starliner, недавно вернувшимся на Землю без экипажа, не единственный кризис, с которым придется разобраться американскому аэрокосмическому гиганту Boeing.

Производство самолетов Boeing / © Getty Images

Как сообщило издание Fox Business, Boeing может столкнуться с забастовкой 32 000 рабочих, если компания и крупнейший профсоюз — Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM) — не смогут достичь соглашения до истечения срока действия их контракта 12 сентября.

Рабочие, многие из которых производят в Сиэтле пассажирские самолеты Boeing 737, стремятся добиться гарантий о том, что они не потеряют работу. Опасения возникли после того, как стало известно, что Boeing может начать новую программу по производству самолетов в другом месте.

Масштабная забастовка — вероятно, последнее, что нужно сейчас аэрокосмической компании. Boeing неуклюже пробирается сквозь волну накладывающихся друг на друга кризисов — от неквалифицированных рабочих до разваливающихся в воздухе самолетов.