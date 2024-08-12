Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Бортпроводница Alaska Airlines решила, что пассажиры Boeing 737 MAX вылетели через дыру в самолете

В Соединенных Штатах продолжаются слушания в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB), расследующем инцидент с дверным узлом самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines, произошедшем в начале этого года. Недавние показания одной из бортпроводниц проиллюстрировали весь ужас ситуации.

Инцидент с дверным узлом самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines / © Getty Images

Газета Washington Post сообщила, что во время дачи показаний в Национальном совете по безопасности на транспорте одна из бортпроводниц рассказала следователям, что в какой-то момент ей буквально пришлось спрашивать пассажиров рейса, не вылетел ли кто-то из людей из самолета.

«В тот момент, когда я впервые увидела дыру, я заметила пять пустых сидений», — сообщила бортпроводница. По ее словам, она была уверена, что люди вылетели из дыры в корпусе воздушного судна.

Самолет Boeing 737 MAX 9 (737-9) с бортовым номером N704AL авиакомпании Alaska Airlines 5 января 2024 года был вынужден вернуться в аэропорт Портленда. Это произошло после того, как аварийный выход в задней части салона вырвало в момент набора высоты после взлета.

В результате взрывной декомпрессии салона с потерей части обшивки никто серьезно не пострадал.