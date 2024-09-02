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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +915
Посты: 1752

Tesla Cybertruck превратили в Warthog из видеоигры Halo

Блогер Брэндон Эррера (Brandon Herrera) решил внести несколько изменений в свой Cybertruck, чтобы он выглядел не так, как тысячи других электропикапов, которые сегодня ездят по дорогам.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Tesla Cybertruck превратили в Warthog из видеоигры Halo / © Brandon Herrera
Tesla Cybertruck превратили в Warthog из видеоигры Halo / © Brandon Herrera

Эррера использовал виниловую пленку, чтобы придать пикапу уникальный цвет, и установил в кузове работающий пулемет M2 Browning. В итоге Cybertruck стал похож на боевую бронированную машину Warthog из серии видеоигр Halo. 

© Brandon Herrera

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров показал оснащенный пулеметом Tesla Cybertruck, который глава республики пообещал отправить на СВО.

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Alexander Boyko
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Константин Рарог
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