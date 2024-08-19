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Олег Гончар
Олег Гончар
1 час назад
Рейтинг: +609
Посты: 1591

Tesla Cybertruck может отправиться на СВО

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что Илон Маск передал ему в Грозный электрический пикап Tesla Cybertruck.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Рамзан Кадыров с новым Tesla Cybertruck / © Kadyrov_95
Рамзан Кадыров с новым Tesla Cybertruck / © Kadyrov_95

Впоследствии Илон Маск сообщил, что не дарил Кадырову Cybertruck.

Тем не менее глава республики успел лично протестировать новый электромобиль, на крыше которого был установлен пулемет, и остался доволен им. Кадыров также пообещал, что электропикап скоро отправят в зону специальной военной операции.

© Kadyrov_95
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Геология
# глобальное оледенение
# земля-снежок
# Ирландия
# протерозой
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Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

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Антропология
# внешность
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Русский Разум
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Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

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5 часов назад
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Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Конрад Лемке
5 часов назад
Александр, это она. Жулдыз с Казахстана. Они так и хотят куснуть Россию.

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Конрад Лемке
5 часов назад
Эдуард, ну в Китае поменьше.

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Евгений Майоров
8 часов назад
ИМХО: Смешно читать такие новости, Россия вообще не планировала запускать Ракету на МКС. России пришлось это сделать потому что Фалкон насколько

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Иван Колупаев
11 часов назад
Эдуард, это не так работает. До 1970 г. Китай вообще не делал никаких запусков при численности населения больше чем в СССР и США вместе взятых. Тут

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Александр Владимирович...
11 часов назад
Jyldyz, забавно читать такие развëрнутые аналитические опусы от детей бывших союзных республик, которые выбрались в прошлом веке из средневековых

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Михаил Горбачёв
11 часов назад
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Эдуард Егоров
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Дима, какая нахрен коррупция воровство и тому подобное, воруют во всех странах, и в России не больше чем в той же США и Китая. Может причину в другом

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

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13 часов назад
Jyldyz, скучный вы.

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

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