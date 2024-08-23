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SpaceX возвела вторую башню обслуживания для Starship

Сотрудники космической компании Илона Маска завершили создание новой башни обслуживания Starship, которая теперь возвышается недалеко от первой на «Звездной базе» SpaceX в Бока-Чика (Техас).

Две башни обслуживания / © SpaceX

«Вторая башня возведена, как новейшее дополнение к объектам на «Звездной базе», — сообщили представители SpaceX в социальной сети Х.

SpaceX продолжает обустраивать свою «Звездную базу» — центр производства, испытаний и запусков космических аппаратов / © SpaceX

Монтажниками понадобилось почти 70 дней, чтобы построить башню. Теперь на нее необходимо будет установить различное служебное оборудование, включая «руки», которые в будущем смогут выполнять захват ускорителя.

Две башни обслуживания видны справа на фоне темного неба / © SpaceX

Сейчас SpaceX готовится к пятому испытательному полету Starship, который может состояться, как только Федеральное управление гражданской авиации США даст добро на испытания. Компания уже провела статические огневые испытания двух ступеней Starship и сообщила, что транспортная система готова к полету.