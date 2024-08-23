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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
7 минут назад
Рейтинг: +914
Посты: 1746

SpaceX возвела вторую башню обслуживания для Starship

Сотрудники космической компании Илона Маска завершили создание новой башни обслуживания Starship, которая теперь возвышается недалеко от первой на «Звездной базе» SpaceX в Бока-Чика (Техас).

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
Две башни обслуживания / © SpaceX
Две башни обслуживания / © SpaceX

«Вторая башня возведена, как новейшее дополнение к объектам на «Звездной базе», — сообщили представители SpaceX в социальной сети Х.

SpaceX продолжает обустраивать свою «Звездную базу» — центр производства, испытаний и запусков космических аппаратов / © SpaceX
SpaceX продолжает обустраивать свою «Звездную базу» — центр производства, испытаний и запусков космических аппаратов / © SpaceX

Монтажниками понадобилось почти 70 дней, чтобы построить башню. Теперь на нее необходимо будет установить различное служебное оборудование, включая «руки», которые в будущем смогут выполнять захват ускорителя.

 Две башни обслуживания видны справа на фоне темного неба / © SpaceX 
 Две башни обслуживания видны справа на фоне темного неба / © SpaceX 

Сейчас SpaceX готовится к пятому испытательному полету Starship, который может состояться, как только Федеральное управление гражданской авиации США даст добро на испытания. Компания уже провела статические огневые испытания двух ступеней Starship и сообщила, что транспортная система готова к полету.

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Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Юли До
7 часов назад
Женя, вы уже определитесь, наконец. В одном комментарии обзываетесь какой-то "парашней", в другом гнобите вышиванки. Вы вообще чьих будете? Или так,

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Matt Gorelyshev
7 часов назад
Хотел бы дополнить кое что о том что МКС скоро обсуждать то все перестанут. Вы слышали о проекте "Затопление МКС"? Прочитайте в Википедии, а заодно и

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Matt Gorelyshev
7 часов назад
Vitaliy, правда! Американцы думаю уже натерпелись нашего хамского отношения к ним. Если вы и слушаете новости, то лучше уж из других источников, так как

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