Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов
Пока специалисты американской компании Boeing заняты оценкой рисков, связанных с возвращением на Землю астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора, которые находятся на борту Международной космической станции с начала июня из-за технических проблем с кораблем Starliner, руководство NASA разрабатывает планы действий на случай чрезвычайной ситуации.
Среди альтернативных вариантов возвращения астронавтов на Землю — полет на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX, который сейчас пристыкован к станции. Однако в таком случае возникает новая проблема.
Скафандры Starliner несовместимы с теми, что используют на борту Crew Dragon, поэтому Суни Уильямс и Бутчу Уилмору придется лететь без них. Хотя эти костюмы для внутрикорабельной деятельности (IVA) отличаются от скафандров для выхода в открытый космос (EVA), астронавты все равно надевают их на случай падения давления в кабине корабля и спасения собственной жизни, если произойдет чрезвычайная ситуация.
Причина несовместимости скафандров SpaceX и Boeing кроется в программе NASA Commercial Crew, которая финансировала разработку и Starliner, и Crew Dragon. В рамках нее космическое агентство разрешило частным партнерам «проектировать и внедрять инновации при условии, что компании будут соответствовать общим требованиям и стандартам безопасности NASA».
Однако ведомство не уточнило, что скафандры должны быть совместимыми. Поскольку Boeing и SpaceX выбрали совершенно разные подходы к проектированию, их костюмы невзаимозаменяемы.
Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучили, как черты личности основателя молодой фирмы влияют на результаты ее работы. Выяснилось, что нарцисс и трудоголик, который при этом внедряет инновации, будет эффективно развивать свою компанию.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Ядовитые тростниковые жабы стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны. Однако ученые, похоже, нашли способ защитить рептилий от инвазивного вида, чей смертельный яд губит многих животных.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ковид в Армении пошел на спад — не потому, что власти с ним справились, а потому, что не справились
В девять раз быстрее пули: как NASA планирует сбивать опасные астероиды
Толковать сновидения: как?
Добро пожаловать в войд Волопаса — самое страшное место во Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии