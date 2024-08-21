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Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Пока специалисты американской компании Boeing заняты оценкой рисков, связанных с возвращением на Землю астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора, которые находятся на борту Международной космической станции с начала июня из-за технических проблем с кораблем Starliner, руководство NASA разрабатывает планы действий на случай чрезвычайной ситуации.

Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор на борту Starliner / © NASA

Среди альтернативных вариантов возвращения астронавтов на Землю — полет на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX, который сейчас пристыкован к станции. Однако в таком случае возникает новая проблема.

Скафандры Starliner несовместимы с теми, что используют на борту Crew Dragon, поэтому Суни Уильямс и Бутчу Уилмору придется лететь без них. Хотя эти костюмы для внутрикорабельной деятельности (IVA) отличаются от скафандров для выхода в открытый космос (EVA), астронавты все равно надевают их на случай падения давления в кабине корабля и спасения собственной жизни, если произойдет чрезвычайная ситуация.

Причина несовместимости скафандров SpaceX и Boeing кроется в программе NASA Commercial Crew, которая финансировала разработку и Starliner, и Crew Dragon. В рамках нее космическое агентство разрешило частным партнерам «проектировать и внедрять инновации при условии, что компании будут соответствовать общим требованиям и стандартам безопасности NASA».

Однако ведомство не уточнило, что скафандры должны быть совместимыми. Поскольку Boeing и SpaceX выбрали совершенно разные подходы к проектированию, их костюмы невзаимозаменяемы.