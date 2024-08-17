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Безос провел большую экскурсию по новому заводу Blue Origin

Руководитель американской частной космической компании Blue Origin Джефф Безос устроил Тиму Додду, автору ютьюб-канала Everyday Astronaut, большую экскурсию по своему новому заводу, где создают двухступенчатую тяжелую орбитальную ракету New Glenn.

Ракета New Glenn компании Blue Origin выезжает на стартовую площадку на мысе Канаверал, штат Флорида / © Blue Origin

Ракету New Glenn разрабатывают с 2012 года. Ее высота достигает 98 метров, а диаметр — семи метров.

По данным Blue Origin, носитель сможет выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую орбиту и до 13,6 тонны груза — на геостационарную.

Первый запуск неоднократно переносили. По последним данным, он может состояться 29 сентября.

© Everyday Astronaut