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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
11 минут назад
Рейтинг: +913
Посты: 1735

Безос провел большую экскурсию по новому заводу Blue Origin

Руководитель американской частной космической компании Blue Origin Джефф Безос устроил Тиму Додду, автору ютьюб-канала Everyday Astronaut, большую экскурсию по своему новому заводу, где создают двухступенчатую тяжелую орбитальную ракету New Glenn.

Сообщество
# Blue Origin
# New Glenn
# космос
# ракеты
Ракета New Glenn компании Blue Origin выезжает на стартовую площадку на мысе Канаверал, штат Флорида / © Blue Origin
Ракета New Glenn компании Blue Origin выезжает на стартовую площадку на мысе Канаверал, штат Флорида / © Blue Origin

Ракету New Glenn разрабатывают с 2012 года. Ее высота достигает 98 метров, а диаметр — семи метров.

По данным Blue Origin, носитель сможет выводить до 45 тонн полезной нагрузки на низкую орбиту и до 13,6 тонны груза — на геостационарную.

Первый запуск неоднократно переносили. По последним данным, он может состояться 29 сентября.  

© Everyday Astronaut
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