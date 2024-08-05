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В Китае создали новый гибридный беспилотник, способный взлетать из-под воды

Китайские инженеры недавно опубликовали статью в издании Journal of Field Robotics, в которой рассказали об испытаниях нового гибридного летательного аппарата под названием Nezha-SeaDart с неподвижным крылом и функцией вертикального взлета и посадки (СВВП).

Новый гибридный беспилотник Nezha-SeaDart / © New China

Nezha-SeaDart способен вертикально взлетать и приземляться как с земли, так и из-под воды, плавно пересекать границу раздела «вода — воздух» и двигаться под толщей воды, как автономный подводный аппарат.

Беспилотник уже прошел 10-дневные испытания на Озере тысячи островов Цяньдаоху в китайской провинции Чжэцзян, доказав свою работоспособность. Подобным аппаратом в теории могут оснащать военные субмарины.

© New China