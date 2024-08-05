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В Китае создали новый гибридный беспилотник, способный взлетать из-под воды
Китайские инженеры недавно опубликовали статью в издании Journal of Field Robotics, в которой рассказали об испытаниях нового гибридного летательного аппарата под названием Nezha-SeaDart с неподвижным крылом и функцией вертикального взлета и посадки (СВВП).
Nezha-SeaDart способен вертикально взлетать и приземляться как с земли, так и из-под воды, плавно пересекать границу раздела «вода — воздух» и двигаться под толщей воды, как автономный подводный аппарат.
Беспилотник уже прошел 10-дневные испытания на Озере тысячи островов Цяньдаоху в китайской провинции Чжэцзян, доказав свою работоспособность. Подобным аппаратом в теории могут оснащать военные субмарины.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?
Американские военные и NASA финансируют создание ядерных ракетных двигателей. Однако подробный анализ планов заокеанских друзей показывает, что вместо ожидаемого результата их, вероятнее всего, подстерегает неприглядное фиаско. Сходные, практически нерешаемые проблемы ожидают и ядерный буксир, о котором время от времени вспоминает «Роскосмос». Ракеты на ядерных двигателях тем не менее возможны, но совсем не такие, как планируют делать в США или у нас. Едва ли не единственная страна, способная решиться на их разработку, — КНДР. И, честно говоря, от этой перспективы можно проснуться в холодном поту.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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