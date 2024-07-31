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Военно-космическая отрасль США стала свободной от российских ракетных двигателей

Компания United Launch Alliance (ULA) 30 июля в последний раз отправила на орбиту секретные спутники в интересах военных США с помощью ракеты Atlas V. Тем самым положили конец использованию Пентагоном российских двигателей РД-180 в связи с переходом на полностью американские ускорители и двигатели.

Старт ракеты Atlas V в рамках миссии USSF-51 / © ULA

Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 30 июля, в 13:45 по московскому времени. Носитель оснастили двигателем РД-180 российского производства и пятью навесными твердотопливными ускорителями в самой мощной конфигурации.

Это был 101-й запуск ракеты Atlas V с момента ее дебюта в 2002 году и последний, 58-й по счету, с полезной нагрузкой в интересах американских военных. Командование Космических сил США подтвердило успешное развертывание полезной нагрузки.

Одновременно пуск 30 июля стал концом эпохи, зародившейся в 1990-х, когда политика Вашингтона позволила компании Lockheed Martin, изначальному разработчику Atlas V, использовать российские ракетные двигатели для первой ступени. В то время Пентагон закупал новые ракеты для замены устаревших версий носителей семейств Atlas, Delta и Titan, которые находились в эксплуатации с конца 1950-х или начала 1960-х годов.

Отметим, что РД-180 ни разу не подвели американских военных при пусках ракет. Единственным недостатком за всю историю полетов было сравнительно небольшое падение производительности во время коммерческого старта Atlas V в 2016 году.