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Маск назвал новые сроки пятого испытательного полета Starship

Глава компании SpaceX Илон Маск во время видеоконференции сообщил, что пятый испытательный полет транспортной системы Starship может состояться через «две или три недели» в зависимости от того, когда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдаст лицензию на запуск. Маск отметил, что документ может появится «в конце августа» или даже в начале сентября.

Starship поднимается в небо во время четвертого испытательного полета / © SpaceX

Маск также поделился новыми подробностями о Starship. Он подчеркнул, что SpaceX «попытается поймать ускоритель в руки мехазиллы [башни обслуживания]». Хотя это звучит «немного безумно» из-за размера ускорителя, однако Маск считает, что существует 50% вероятность того, что захват башней ускорителя будет успешным.

© Tesla Owners Silicon Valley

Другая цель SpaceX — проверить теплозащитный экран второй ступени Starship. Четвертый испытательный полет стал первым, когда корабль совершил мягкую посадку на воду. В рамках пятого испытания SpaceX обновила все плитки корабля, а точность посадки станет еще одной целью, поскольку Starship в ходе четвертого испытания не попал в целевую точку из-за повреждения крыльев.

Обеспечение работоспособности и защиты корабля теплозащитным экраном имеет решающее значение не только для испытаний, но и для безопасности, отметил Маск.