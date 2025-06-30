Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: 15 стран с самым большим военным бюджетом в 2025 году

Примерно три четверти мировых военных расходов, или более двух триллионов долларов США, приходится всего на 15 государств.

Инфографика: 15 стран с самым большим военным бюджетом в 2025 году / © Visualcapitalist

Новая инфографика, созданная специалистами портала Visualcapitalist на основе последних данных национальных бюджетов, прогнозов и сообщений в прессе, ранжирует 15 крупнейших военных бюджетов в 2025 году.

Запрос на предложение по военному бюджету Соединенных Штатов составляет 962 миллиарда долларов — больше, чем у следующих 10 стран, вместе взятых.

Почти 40% военного бюджета США идет на содержание персонала и расходы на здравоохранение, в то время как приоритеты закупок теперь отдают ракетам большой дальности, беспилотным системам и строительству подводных лодок.

Расходы на оборону Китая составляют 246 миллиардов долларов, он занял второе место в рейтинге по этому показателю. Россия расположилась на третьей позиции с 150 миллиардами долларов.

Расходы Германии на оборону в 2025 году достигли 109 миллиардов долларов, в то время как у Великобритании они превышают 81 миллиард долларов.

Польша, которая сейчас тратит 4% своего ВВП на оборону, стала лидером среди стран НАТО в Европе и заказала сотни основных боевых танков и пусковых установок HIMARS. Это помогло Европе обогнать Восточную Азию и стать вторым по величине регионом по расходам на оборону впервые со времен холодной войны.

Саудовская Аравия (78 миллиардов долларов) и Израиль (37 миллиардов долларов) расширили закупки средств противовоздушной обороны и высокоточного оружия на фоне эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.