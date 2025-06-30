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Инфографика: 15 стран с самым большим военным бюджетом в 2025 году
Примерно три четверти мировых военных расходов, или более двух триллионов долларов США, приходится всего на 15 государств.
Новая инфографика, созданная специалистами портала Visualcapitalist на основе последних данных национальных бюджетов, прогнозов и сообщений в прессе, ранжирует 15 крупнейших военных бюджетов в 2025 году.
Запрос на предложение по военному бюджету Соединенных Штатов составляет 962 миллиарда долларов — больше, чем у следующих 10 стран, вместе взятых.
Почти 40% военного бюджета США идет на содержание персонала и расходы на здравоохранение, в то время как приоритеты закупок теперь отдают ракетам большой дальности, беспилотным системам и строительству подводных лодок.
Расходы на оборону Китая составляют 246 миллиардов долларов, он занял второе место в рейтинге по этому показателю. Россия расположилась на третьей позиции с 150 миллиардами долларов.
Расходы Германии на оборону в 2025 году достигли 109 миллиардов долларов, в то время как у Великобритании они превышают 81 миллиард долларов.
Польша, которая сейчас тратит 4% своего ВВП на оборону, стала лидером среди стран НАТО в Европе и заказала сотни основных боевых танков и пусковых установок HIMARS. Это помогло Европе обогнать Восточную Азию и стать вторым по величине регионом по расходам на оборону впервые со времен холодной войны.
Саудовская Аравия (78 миллиардов долларов) и Израиль (37 миллиардов долларов) расширили закупки средств противовоздушной обороны и высокоточного оружия на фоне эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.
За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».
Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода
Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.
Команда исследователей из Италии и США предложила два способа, с помощью которых гипотетический зонд сможет быстро добраться до одного из самых отдаленных и малоизученных объектов Солнечной системы. Речь о Седне — транснептуновом теле, которое находится за орбитой Плутона. По мнению инженеров, эти передовые технологии смогут доставить аппарат к Седне за семь и 10 лет.
За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода
Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
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