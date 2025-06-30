Первый обзор на первую армянскую настольную игру «От моря до моря»

Современные настольные игры долго не пользовались в Армении популярностью, а были лишь нишевым хобби с фокусом на простых играх в духе Catan или Carcassonne. Первая созданная в Армении серьезная «взрослая» настолка стремится это поменять. В разработке игры активное участие принимало издание Naked Science.

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Кооператив в необычной обертке

На первый взгляд «От моря до моря» выглядит как area-control варгейм в историческом антураже, будучи на деле полностью кооперативной головоломкой.

Цель игры — работая сообща, захватить и удерживать одновременно все 12 регионов на карте, прежде чем цепляющиеся друг за друга множественные кризисы и условия поражения нарастут снежным комом и возьмут верх.

Выигрывают и проигрывают игроки всегда вместе.

То, что поначалу не кажется проблемой, скорее всего, станет проблемой уже через раунд, и игрокам постоянно приходится сравнивать негативные эффекты друг с другом, пытаясь выбрать, защищать уже имеющиеся регионы или попытаться захватить оставшиеся как можно быстрее.

Несмотря на широко кастомизируемую сложность происходящего (у каждого из четырех лидеров есть четыре карты способностей на выбор, из которых игрок оставляет себе одну, и эта способность диктует, какие карты действий будут у этого игрока, плюс у каждого из 11 регионов, кроме стартового, три уровня сложности завоевания и награда, кризисные механики тоже слегка варьируются по вкусу), игра почти не прощает бесполезных или пустых ходов, потому что каждая карта действия на счету, и каждые три сыгранные карты происходит какой-нибудь кризис.

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Игра неплохо масштабируется от одного до четырех игроков (в соло-режиме игрок контролирует двух лидеров одновременно), при этом, когда играют трое и более человек, игра престает быть сложным рандомизированным квестом и становится мозговым штурмом, требующим от участников фокусироваться.

Ощущения от игры

«От моря до моря» в норме максимально далека от того, что меня привлекает в настольных играх: обычно для меня это либо индивидуалистичные пасьянсы, или же классические евро. Однако те несколько сессий, которые мне удалось сыграть (игра была сыграна во всех предполагаемых вариациях), хоть и максимально вымотали с непривычки мой мозг, но также оставили после себя ощущение чего-то впечатляющего и грандиозного.

В отличие от некоторых других схожих игр, в случае поражения мой первый позыв был не убрать игру в коробку, а перемешать регионы и попробовать снова.

Игра сама по себе весьма амбициозная.

Особенно стоит отметить высокое качество компонентов: фигурки лидеров, маркеры, фишки смутьянов и ресурсов приятно держать в руках и приятно перемещать по полю. Они выглядят красочно и позитивно.

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Качество печати также на высоте. Общий визуальный стиль не вызывает никаких негативных эмоций, он вполне работает в формате настольной игры и не отвлекает от процесса (возможно, за исключением близких друг к другу фиолетового и синего цветов для отрядов и областей, но учитывая, что соответствующие компоненты часто находятся рядом, а еще отличаются по способностям, спутать их почти невозможно).

Что и как происходит в игре

Игроки перемещаются по карте, нанимают военные отряды (их пять видов и они обладают особыми свойствами в зависимости от цвета области, в которой их наняли) или мирные, добывают ресурсы (которые эти отряды переносят), строят города, через которые улучшаются прилежащие регионы, разрешают конфликты военным или дипломатическим путем (это один из основных способов захвата регионов), при этом следя за балансом сил на карте (регионы начинают терять лояльность, если в них находится больше отрядов-чужаков, нежели отрядов в цвет этого региона).

И это я упрощаю.

Конфликты по захвату региона (как военные, так и дипломатические) решаются вытягиванием вслепую из приятного тканого мешочка двусторонних картонных жетонов. Карты действия и присутствующие отряды влияют на максимальное число вытягиваемых жетонов с цифрами (остановиться можно в любой момент). Для успешного захвата региона нужно, чтобы сумма цифр на жетонах была равна значению региона или превышала его. Жетоны также решают, сколько отрядов погибнет в процессе захвата: некоторые жетоны имеют серые метки, и за каждые две вытянутые метки в регионе погибает один отряд (на выбор игроков).

Настольная игра «От моря до моря» / © Hobby.am

Игра подразумевает несколько механик взаимодействия с содержимым мешочка, чтобы максимизировать выгоду и минимизировать ущерб от случайностей (добавление более сильных жетонов, жетонов со щитами, которые защищают отряды, удаление жетонов на выбор), но в общем и целом всегда есть вероятность провала. При этом игра поощряет масштабные действия на пять и более жетонов даже при том, что в таком случае растет вероятность потерять больше отрядов.

Плюсы

Увлекательная головоломка, скрывающая в себе огромную реиграбельность для подходящей группы.

Качественная презентация, добротные и приятные в руках и на столе компоненты, хорошая полиграфия.



Компетентная книга правил, описывающая помимо игрового процесса с примерами каждый регион, каждого лидера, каждый кризис в любой из их вариаций.



На мой взгляд, игра хорошо работает на любом числе поддерживаемых игроков (мое предпочтение — один и трое).



Отличный продукт, созданный в Армении, об Армении, но не только для Армении.



Минусы

Высокая сложность может отпугнуть неопытных и даже бывалых настольщиков, а историческая тема сдерживает потенциальное разнообразие как игровых механик, так и визуала для тех, кто ищет чего-то асимметричного или необычного.

Результаты сражений, несмотря на механики манипуляции содержимым, в целом определяются шансом и не всегда ощущаются как справедливые.



Игра работает преимущественно с разнообразными символами и иконками, кризисы также часто требуют пояснений, поэтому как минимум первые несколько партий вы не будете выпускать книгу правил из рук.



Парочка непоняток в правилах, которые издатели обещали исправить в официальном FAQ.



«От моря до моря» игра для энтузиастов и в особенности ценителей сложных и комплексных игр. Она не займет слишком много места на столе или чересчур много времени (почти все происходит в пределах игрового поля 84 х 56 см), но при этом заставит мозги приятно кипеть. А еще эта игра чудесный способ поддержать свежий и особенный региональный настольный движ. Могу только представить, какие игры будут следующими!

Обзор от Elijah Charwyn.