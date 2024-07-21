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Спроектированы необычные башни, которые принимают «балетную позу» в небе
Архитектурная студия OODA представила новый проект двух соединенных небоскребов под названием Bond Tower, которые имеют изгибы, образуя форму, похожую на балетную позу. Небоскребы будут построены в столице Албании — Тиране.
В башнях разместятся жилые, коммерческие, офисные и гостиничные помещения, а изогнутая форма навеяна силуэтом согнутых коленей балерины во время исполнения позы плие.
Пока нет информации о точной высоте проекта, но более высокая башня будет состоять из 50 этажей, так что это будет настоящий небоскреб, хотя и не сверхвысокий.
Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?
Ожирение за последние 50 лет стало встречаться втрое чаще и заняло устрашающую пятую позицию в причинах смерти. Не отстает от него и диабет второго типа. Исследователи из Мичиганского университета предложили новый метод пятикратного увеличения эффективности в снижении аппетита и потере веса.
Изучение реакции социальных животных на смерть члена группы, особенно наблюдение за поведением приматов, крайне важно для эволюции танатологии. Внезапная гибель сородича может вызвать сильный стресс у животных из-за разрыва крепких связей. Но исследования не ограничиваются визуальными проявлениями — гораздо важнее анализировать секрецию гормонов стресса. Антропологи предложили изучать сразу группу двух разных стероидов. Они проверили свой метод на гиббонах, потерявших взрослого самца.
Традиционное представление о роли человека в земных экосистемах известно: он нарушает их нормальную работу и снижает биоразнообразие. Однако первая попытка изучить следы пыльцы за последние 12 тысяч лет принесла скорее противоположные данные — как минимум для континентов, полностью расположенных в Северном полушарии.
Лекарства, которые используют для анестезии, заставляют человека на какое-то время потерять сознание. Этот эффект может быть связан с дестабилизацией мозга, выяснили ученые из США.
В работе космонавтов крайне много трудностей и опасностей, а вот радостей, помимо гордости за уникальную профессию и хорошей зарплаты, маловато. Самое обидное, что в космосе фактически недоступен простейший способ поднять себе настроение — вкусно поесть. Вся пища в условиях микрогравитации воспринимается сильно иначе, и не совсем понятно, почему это происходит. Согласно новому исследованию австралийских ученых, дело может быть не только в невесомости.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
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