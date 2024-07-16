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В Новой Зеландии нашли труп одного из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности

В начале июля сотрудники Департамента охраны природы Новой Зеландии получили известие о том, что на берег выбросило тушу кита длиной около пяти метров.

Мужская особь кита-ремнезуба длиной около пяти метров, которая была обнаружена на берегу рядом с устьем реки Таиери в Новой Зеландии / © Department of Conservation

После осмотра останков животного и консультаций с экспертами сотрудники Департамента охраны природы сообщили, что туша принадлежит одному из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности — южноамериканскому ремнезубу. Об этих животных мало что известно, так как с конца XIX века по всему миру было обнаружено лишь шесть особей южноамериканского ремнезуба. Пять из них найдены в Новой Зеландии.

В настоящее время останки кита находятся в холодильной камере, а генетические образцы отправлены в Оклендский университет для подтверждение окончательной идентификации вида.