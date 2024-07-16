Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Авария ракеты Falcon 9 заставила NASA пересмотреть график полетов на МКС
Вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX во время запуска спутников Starlink 12 июля не смогла осуществить повторное включение своего двигателя Merlin Vacuum и вывести аппараты на нужную орбиту. Пока Федеральное управление гражданской авиации США и SpaceX разбираются в проблеме, NASA сообщило, что авария ракеты повлияет на график запуска следующей миссии астронавтов на МКС.
Ракета Falcon 9 используется для запуска миссий астронавтов NASA на МКС, которые летают на борту космического корабля Crew Dragon (кстати, это единственный полностью сертифицированный космический корабль, который отправляет астронавтов в космос с территории США). Следующая запланированная экспедиция под названием Crew-9, должна стартовать к МКС с четырьмя астронавтами в середине августа. Эта группа сменит экипаж Crew-8, который сейчас живет и работает на орбитальной станции с марта 2024 года.
После сообщений о проблеме со второй ступенью ракеты Falcon 9, представители американского космического агентства сообщили, что они вскоре «предоставят обновленную информацию о миссиях агентства, включая потенциальное изменение графика запусков».
Помимо МКС, SpaceX должна отправить в этом месяце коммерческую миссию астронавтов в космос. В рамках проекта, известного как Polaris Dawn, и финансируемого миллиардером Джаредом Айзекманом, планируется осуществить первый в истории коммерческой экспедиции выход в открытый космос, а также поставить ряд научных экспериментов.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Хотя на предпочтения в литературе влияют образование, круг общения и множество других факторов, частично они могут передаваться по наследству. Ученые из Дании провели исследование и выяснили, какая доля различий в литературных вкусах может зависеть от генетических особенностей.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Все клеточные организмы ученые ведут от гипотетического предка — LUCA. Существует масса предположений и расчетов о том, как он был устроен, где и когда возник. В новой работе исследователи из Великобритании попытались ответить на эти вопросы.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Знаете ли вы…
5 вещей быстрее света
Яблони на Венере
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии