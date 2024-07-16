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Авария ракеты Falcon 9 заставила NASA пересмотреть график полетов на МКС

Вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX во время запуска спутников Starlink 12 июля не смогла осуществить повторное включение своего двигателя Merlin Vacuum и вывести аппараты на нужную орбиту. Пока Федеральное управление гражданской авиации США и SpaceX разбираются в проблеме, NASA сообщило, что авария ракеты повлияет на график запуска следующей миссии астронавтов на МКС.

Вторая ступень ракеты Falcon 9 во время запуска спутников Starlink 12 июля 2024 года / © SpaceX

Ракета Falcon 9 используется для запуска миссий астронавтов NASA на МКС, которые летают на борту космического корабля Crew Dragon (кстати, это единственный полностью сертифицированный космический корабль, который отправляет астронавтов в космос с территории США). Следующая запланированная экспедиция под названием Crew-9, должна стартовать к МКС с четырьмя астронавтами в середине августа. Эта группа сменит экипаж Crew-8, который сейчас живет и работает на орбитальной станции с марта 2024 года.

После сообщений о проблеме со второй ступенью ракеты Falcon 9, представители американского космического агентства сообщили, что они вскоре «предоставят обновленную информацию о миссиях агентства, включая потенциальное изменение графика запусков».

Помимо МКС, SpaceX должна отправить в этом месяце коммерческую миссию астронавтов в космос. В рамках проекта, известного как Polaris Dawn, и финансируемого миллиардером Джаредом Айзекманом, планируется осуществить первый в истории коммерческой экспедиции выход в открытый космос, а также поставить ряд научных экспериментов.