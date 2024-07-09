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Новые электрические кроссовки могут произвести революцию в мире виртуальной реальности
Стартап Freeaim разработал кроссовки с моторизованными колесами, способные решить проблему передвижения в виртуальном пространстве, с которой сталкиваются разработчики VR-игр и приложений.
Обувь Freeaim VR Shoes работает по принципу беговых дорожек, когда пользователь делает шаг вперед одной ногой, колесные модули на другой ноге двигают ее назад, удерживая человека на месте. Кроссовки подключаются к другим устройствам, например, к ноутбуку, через Bluetooth. А с помощью специального драйвера можно использовать обувь в любой игре или приложение Steam VR, поддерживающими плавное движение. Также есть дополнительная опорная рама для ходьбы для тех, кто хочет больше уверенности и стабильности во время использования обуви.
Одного заряда аккумуляторной батареи на кроссовках хватает на 1,5—2 часа работы.
В настоящее время версия для разработчиков стоит 4999 долларов США, в то время как ожидается, что потребительская модель будет стоить около 1000 долларов.
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