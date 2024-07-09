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Новые электрические кроссовки могут произвести революцию в мире виртуальной реальности

Стартап Freeaim разработал кроссовки с моторизованными колесами, способные решить проблему передвижения в виртуальном пространстве, с которой сталкиваются разработчики VR-игр и приложений.

Электрические кроссовки Freeaim VR Shoes / © Freeaim

Обувь Freeaim VR Shoes работает по принципу беговых дорожек, когда пользователь делает шаг вперед одной ногой, колесные модули на другой ноге двигают ее назад, удерживая человека на месте. Кроссовки подключаются к другим устройствам, например, к ноутбуку, через Bluetooth. А с помощью специального драйвера можно использовать обувь в любой игре или приложение Steam VR, поддерживающими плавное движение. Также есть дополнительная опорная рама для ходьбы для тех, кто хочет больше уверенности и стабильности во время использования обуви.

Электрические кроссовки Freeaim VR Shoes / © Freeaim

Одного заряда аккумуляторной батареи на кроссовках хватает на 1,5—2 часа работы.

© Freeaim VR Shoes

В настоящее время версия для разработчиков стоит 4999 долларов США, в то время как ожидается, что потребительская модель будет стоить около 1000 долларов.