Tesla Cybertruck попал в необычную аварию

Сегодня на дорогах США насчитывается более 11 000 пикапов Tesla Cybertruck, поэтому не удивительно, что электромобили стали чаще попадать в аварийные сводки полицейской хроники. Однако авария, которая случилась в Виксбурге, штат Миссисипи, стала довольно необычной.

Необычная авария с участием Tesla Cybertruck / © English News

Во время аварии, произошедшей в Виксбурге 29 июня, Tesla Cybertruck перевернулся вверх дном, хотя, как известно, такое крайне редко происходит с электромобилями Tesla даже во время самых жестких краш-тестов. Все дело в том, что Tesla почти не переворачиваются вниз капотом из-за большого и тяжелого аккумуляторного блока, расположенного под полом электромобиля.

© English News

Подробности аварии не совсем ясны, но, судя по всему, водитель Cybertruck не вписался в поворот и вылетел на грунтовый подъем, который сработал в качестве идеального пандуса для переворота транспортного средства. Во время аварии в Cybertruck находилось четыре человека, они получили незначительные травмы и отделались легким испугом.